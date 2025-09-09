김동연 “정부의 틀 바꾸는 것 넘어 대한민국 정책 패러다임 바꿀 것”…정부조직개편안

부 개편에는 특별한 소회를 표명했다.

그는 “기재부에서 34년 근무한 경제부총리 출신이지만, 기재부 개편을 꾸준히 주장해왔다”며 “기재부에서 예산과 중장기 국가발전전략 수립 기능을 함께 떼는 것은 기소-수사 분리에 버금가는 개혁”이라고 의미를 부여했다.

이어 “장기 비전의 수립과 이를 뒷받침하는 재정정책, 여기에 더해 기획예산처와 재경부가 서로 견제와 균형을 이루는 것이 개편의 핵심”이라고 덧붙였다.