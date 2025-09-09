국민 10명 중 6명 “한국인 구금, 美정부에 실망”[리얼미터]

美 이민당국이 공개한 현대차-LG엔솔 이민단속 현장. 연합뉴스

리얼미터가 지난 8일 전국 만 18세 이상 508명을 대상으로 ‘미국의 이민자 단속 관련 조치’를 물은 결과 59.2%가 ‘지나친 조치로 미국 정부에 실망했다’고 답했다.