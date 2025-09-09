국민 10명 중 6명 “한국인 구금, 美정부에 실망”[리얼미터]
국민 10명 중 6명이 미국 조지아주 현대차 배터리 공장 한국인 구금 사태 때문에 미 정부에 실망했다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.
리얼미터가 지난 8일 전국 만 18세 이상 508명을 대상으로 ‘미국의 이민자 단속 관련 조치’를 물은 결과 59.2%가 ‘지나친 조치로 미국 정부에 실망했다’고 답했다.
30.7%는 ‘불가피한 조치로 미국 정부를 이해한다’고 답했으며, ‘잘 모르겠다’고 한 응답자는 10.2%였다.
이념 성향별로는 진보층과 중도층에서 ‘실망했다’는 응답이 각각 73.7%, 65.4%를 기록했다. 보수층의 53.9%는 ‘이해한다’고 답해 차이를 보였다.
연령별로는 40대 이상에서 과반이 ‘실망했다’고 했으며, 20·30대에서 이같이 답한 사람은 45% 안팎이었다.
이번 조사는 무선자동응답 방식으로 실시됐으며, 신뢰수준은 95%에 표본오차는 ±4.3% 포인트다.
