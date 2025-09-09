美 이민단속 장관, 구금된 한국인 ‘추방된다’ 표현…논란 불씨되나

놈 장관 “법대로 하고 있다. 그들은 추방될 것”

한국이 진행 중인 ‘자진 출국’과는 다른 기류

이민법상 ‘추방(removal)’과는 다른 ‘deported’ 표현 사용해 의미 불명확

크리스티 놈 미국 국토안보부 장관이 8일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '파이브 아이즈' 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

다만 놈 장관이 어떤 의미로 ‘추방’이라는 표현을 쓴 것인지는 명확하지 않다. 미국에서 외국인을 내보내는 절차 일반을 통칭해서 추방이라고 한 것인지, 아니면 이민법 등 법률에 근거한 엄밀한 의미의 추방을 말한 것인지는 확실치 않다. 미국 이민 및 국적법(

또 당시 단속에서 체포된

475명 중 한국인은 300여명이고 다른 나라 국민도 있다는 점에서 놈 장관이 한국인을 특정하지 않았을 가능성도 있다.

우리는 미국에 와서 우리 경제에 기여하고 사람들을 고용하고자 하는 모든 기업에 미국 시민을 고용하고 미국 법을 따르며 올바른 방식으로 일하려 하는 사람들을 데려오도록 장려하고 있다”고 말했다. 놈 장관은 미 행정부 내에서 톰 호먼 백악관 ‘국경 차르’와 함께 대표적인 이민 단속 강경파로 알려져 있다.