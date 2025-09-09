시사 전체기사

“멧돼진 줄…” 유해조수 퇴치 활동 60대 동료가 쏜 총탄에 숨져

입력:2025-09-09 07:57
수정:2025-09-09 08:10
공유하기
글자 크기 조정

야산에서 유해조수 퇴치 활동을 하던 60대 남성이 동료가 쏜 총에 맞아 숨졌다.

9일 전남 장흥경찰서에 따르면 이날 오전 2시13분쯤 장흥군 장동면 한 야산에서 60대 A씨가 동료인 60대 B씨가 쏜 엽총에 맞았다. 두 사람은 당시 유해조수인 멧돼지 퇴치 활동을 하던 중이었다.

B씨는 총에 맞은 A씨를 발견한 뒤 119에 신고했고, A씨는 심정지 상태로 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

수렵 면허를 가지고 있던 이들은 유해조수 퇴치 활동 목적으로 허가받아 장흥 한 파출소에서 엽총을 출고한 것으로 전해졌다.

B씨는 경찰조사에서 “A씨를 멧돼지로 오인해 엽총을 쐈다”고 진술했다. 경찰은 B씨를 업무상과실치사 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사 중이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
산업1부
백재연 기자
717
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정부, 美 구금 한국인 ‘자진 귀국’ 막바지 실무…재입국 제한 등 막판 변수
“편지는 없다”면서…美의회 트럼프 서명 외설편지 공개
구멍난 나라 곳간… 세금으로 갚는 빚, 4년뒤 440조 늘어난다
공사장 사망 절반은 ‘개인 부주의’… 정말 근로자 탓일까
여자 초등생 10명 사진 수백장… 30대 분식집 사장 입건
우리 아이는 가짜 ADHD?… 수면 장애로 인한 행동과 유사해
올 수능 사탐 응시생이 과탐 2.7배… 교육부, 내년까지 속수무책
트럼프 “韓기업이 美인력 훈련”… 기업들 “가르치면 떠나”
국민일보 신문구독