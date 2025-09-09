정부, 美 구금 한국인 ‘자진 귀국’ 막바지 실무…재입국 제한 등 막판 변수
구금된 300여명 대부분 자진 귀국 희망…외국인 번호 부여 절차도 완료 예상
자진 출국 이후 재입국 제한 등 돌발변수 여전
조현 외교부 장관, 미국 측과 논의 예정
한국 정부가 8일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 갇힌 한국인 직원 석방을 위한 막바지 실무 작업에 돌입했다. 구금된 300여명 대부분이 자진 출국을 원하는 것으로 알려진 가운데 향후 미국 재입국 제한 등 불이익 여부가 막판 돌발 변수가 될 수 있다.
조기중 워싱턴 총영사 등 외교부 현장대책반 관계자들은 이날 오전과 오후 두 차례 포크스턴 구금시설을 찾아 귀국을 위한 실무 준비를 진행했다. 현장대책반은 이날 6시간 넘게 구금 시설 내부에서 한국인들과 면담하며 귀국 준비를 했다.
조 총영사는 이날 오후 방문을 마친 뒤 취재진과 만나 “안에 계신 분들을 다 뵙고 (전세기) 탑승에 필요한 준비를 했다”고 말했다.
그는 구금된 직원 중 자진 출국에 동의하는 비율에 대해 “다 한국에 가시는 것을 좋아하신다. 바라신다”라고 답했다. 다만 이민 재판 등 법적 대응을 위해 잔류를 희망하는 이들이 있느냐는 질문에는 “지금 말씀드릴 수 있는 사항이 아니다”라고 말했다.
미국 이민 당국의 외국인 번호(A-넘버·Alien number) 부여 절차도 이날 중 완료될 예정이라고 조 총영사는 설명했다. 외국인 번호는 추방 절차 대상자에게 부여하는 것으로 출국을 위해 필요하다. 조 총영사는 “미국 측 협조를 잘 받아서 여러 기술적 문제를 잘 해결하고 있다”고 밝혔다.
그는 애초 목표로 했던 오는 10일 전세기가 한국으로 출발할 수 있을지에 대해선 “날짜는 제가 말할 사안이 아니고, 서울에서 발표 나는 걸 봐달라”고 말했다. 외교부 현장대책반은 9일 다시 구금시설을 찾아 귀국 준비를 이어갈 예정이다.
자진 출국 이후 미국 재입국 제한 등에 대한 불안감은 남아 있다. 일각에서는 개별 직원의 비자 상태에 따라 입국이 제한되면 현지 공장 정상 가동에 차질이 있을 것이라는 관측이 나온다. 정부에서도 불이익 가능성을 배제하지 않고 있다.
이날 포크스턴 구금시설 주변에서 만난 LG에너지솔루션 협력업체의 한 관계자는 “자진 출국해도 5년 정도는 못 들어오고, 강제 출국이면 10년 정도 못 들어온다는 말이 있다”며 “전문성 있는 인력들인데 당장 그런 비슷한 인력을 찾아서 (생산 현장에) 보내기는 어렵다”고 했다.
다만 조 총영사는 자진 출국 이후 불이익 여부에 대해선 “미국에 이미 있는 제도라 그 제도를 참고하면 된다”며 “자진 출국이라서 5년 입국 제한이 없다”고 설명했다.
이번 사태 해결을 위해 미국 방문에 나선 조현 외교부 장관은 이르면 9일 워싱턴에서 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관 직무대행과 만나 구금자들의 재입국 제한 등 불이익 문제를 논의할 것으로 예상된다.
미 이민 당국은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에 대한 이민 단속을 벌여 한국인 300여명을 포함해 475명을 체포·구금했다. 한국 정부는 이들을 추방이 아닌 자진 출국 형식으로 귀국시키는 방향을 두고 미국 측과 협의를 이어왔다.
포크스턴(조지아주)=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
