정부, 美 구금 한국인 ‘자진 귀국’ 막바지 실무…재입국 제한 등 막판 변수

구금된 300여명 대부분 자진 귀국 희망…외국인 번호 부여 절차도 완료 예상

자진 출국 이후 재입국 제한 등 돌발변수 여전

조현 외교부 장관, 미국 측과 논의 예정

8일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴에 있는 구금시설 전경. LG에너지솔루션과 협력업체 소속 한국인 직원 300여명이 구금돼 있다. 임성수 특파원

조기중 워싱턴 총영사 등 외교부 현장대책반 관계자들은 이날 오전과 오후 두 차례 포크스턴 구금시설을 찾아 귀국을 위한 실무 준비를 진행했다. 현장대책반은 이날 6시간 넘게 구금 시설 내부에서 한국인들과 면담하며 귀국 준비를 했다.

조기중 워싱턴 총영사가 8일(현지시간) 미국 조지아주 포크스구금시설 앞에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. 임성수 특파원

한국 정부는 이들을 추방이 아닌 자진 출국 형식으로 귀국시키는 방향을 두고 미국 측과 협의를 이어왔다.