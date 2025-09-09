‘IQ 204’ 12세 영재 백강현 “옥스퍼드대 지원”
‘과학고 자퇴’ 후 근황 공개
IQ 204의 영재로 알려진 백강현(12) 군이 최근 영국 옥스퍼드대학교 입학을 준비 중이라고 직접 밝혔다.
백군은 지난 6일 자신의 유튜브 채널 ‘백강현’에 ‘옥스퍼드 대학교 지원합니다’라는 동영상을 올렸다.
백군은 해당 영상에서 “걱정해 주시고 궁금해하는 분들이 많아서 최근 근황을 전해드리려 한다”며 “지난 1년 반 동안 영국 유학 준비를 하면서 인터내셔널 A 레벨 시험공부를 해왔다”고 밝혔다.
백군은 “최근 그 성적을 받았는데 수학 심화 수학 물리 화학 네 과목에서 모두 최고 등급인 A*를 받았다”며 “옥스퍼스대학교 컴퓨터 과학과에 합격하기를 희망하고 있는데 제 성적이 상위 1% 이내에 속한다고 알고 있다”고 말했다.
또 “다가오는 10월 23일에는 옥스퍼드대학교 입학시험인 MAT를 보게 되는데, 기출 문제 풀이에서 꾸준히 98점에서 100점을 기록하고 있다”고 덧붙였다. MAT는 옥스포드 대학교와 몇몇 영국 대학들이 수학 및 관련 전공 지원자를 대상으로 시행하는 수학 입학시험이다.
하지만 지원 과정에서 백군은 영국 대학입학시험관리기관(UCAS)이 만 13세 이상만 가입 가능하다는 사실을 알게 됐다.
백군은 “최근 문제가 하나 생겼다. 옥스퍼스대학교 컴퓨터 과학과에 지원하려면 영국 UCAS를 통해야 하는데 13세 미만은 UCAS 가입이 불가능하다”며 “UCAS에 가입하지 못하면 UCAS ID도 발급받지 못하고 ID를 발급받지 못하면 MAT 시험조차 치를 수 없다”고 전했다.
백군은 “그래서 제가 직접 UCAS 담당자와 옥스퍼드대학교 입학처에 국제전화를 걸고 이메일도 보냈다. 현재 옥스퍼드대학교 측에서 너무나 친절하게 어린 저 한 사람을 위해 최선을 다해주고 계신다”고 강조했다.
백군은 혹시라도 나이 제한 규정이 바뀌지 않아 지원이 무산되더라도 “담당자 분들께 진심으로 감사드린다”며 성숙한 태도를 보였다.
만약 UCAS ID가 발급된다면 백군은 10월 23일 MAT에 응시하게 된다. 이후 합격 여부는 12월 인터뷰 평가, 내년 1월의 종합 결과 발표를 거쳐 결정된다.
2012년생인 백강현 군은 9세에 중학교에 진학하고, 2023년 서울과학고에 입학했으나 한 학기 만에 자퇴했다. 백군은 유튜브 채널에서 “문제를 푸는 기계가 되는 것이 싫었다. 창의적인 활동을 하고 싶다”며 자퇴 이유를 밝혔다. 당 백군의 아버지는 “아들의 자퇴 이유는 학교폭력 때문”이라고 폭로해 논란이 일기도 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
