‘여학생 묻지마 살인’ 박대성, 무기징역 확정

'순천 묻지마 살해범' 박대성 머그샷. 연합뉴스

지난해 전남 순천에서 일면식도 없는 10대 여성을 살해한 박대성(31)에게 무기징역이 확정됐다.

범행 직후 흉기를 소지한 채 여성 주인이 운영하는 주점과 노래방을 찾아다니며 추가 살인 범죄를 예비한 혐의도 있다.