시사 전체기사 [속보] 김정은, 대출력 고체엔진시험 참관…“핵전략무력 중대 변화” 입력:2025-09-09 06:17 수정:2025-09-09 06:18 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스[속보] 김정은, 대출력 고체엔진시험 참관…“핵전략무력 중대 변화”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업1부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 717 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “상생 정치 해야”…장동혁 “취임 100일, 불확실성 증가한 시기” 2 정청래 “추석에는 ‘검찰청 폐지’ 소식 들려드릴 것” 3 손맞잡은 대통령·여야, 민생협의체 구성 합의 4 박지원 “김주애, 후계자 아냐…유학 중인 아들 은폐하려 내세워” 5 진정성 있게 회담 임한 장동혁에… 李 “더 세게 할 줄 알았는데 감사” 해당분야별 기사 더보기 1 공사장 사망 절반은 ‘개인 부주의’… 정말 근로자 탓일까 2 수요자는 ‘서울 신축’ 원하는데… 괴리 큰 정부 공급대책 3 신용카드 연체 급증… 심상찮은 서민 경제 4 18조원 경제 효과냐 안보냐… 결론 못 내는 ‘정밀 지도 반출’ 5 ‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍 해당분야별 기사 더보기 1 여자 초등생 10명 사진 수백장… 30대 분식집 사장 입건 2 [단독] 장관 지시 사흘 만에 또…육군 간부 숙소서 숨진 채 발견 3 50대女 운전자, 보행자 치고 건물로 돌진… 10대 등 3명 부상 4 의대 정원 줄었는데…올해 수능 ‘N수생‘ 18만명, 22년 만에 최다 5 “내 차안에 시신 있다”…50대 여성 살해 후 시신유기 일당 검거 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “韓기업이 美인력 훈련”… 기업들 “가르치면 떠나” 2 [르포]“토끼몰이하나” “미국이 풀어줘야 가는 것” 구금시설 앞 긴 줄, 초조한 한국 직원들 3 “연회비 1000만원”…럭셔리 헬스장, 英 MZ세대에 인기 4 트럼프 “아침의 추방 냄새 사랑해”…‘지옥의 묵시록’ 합성 사진 게시 5 트럼프 “韓과 관계 좋다…인력 불러 미국인 훈련시키는 것 검토” 해당분야별 기사 더보기 1 불변의 캐스팅 1위 전지현… ‘북극성’서 강동원과 첫 호흡 2 90년대 가요계 전설 신승훈·김건모, 나란히 컴백 3 웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는 4 ‘18번홀 8.5m 극적 이글’ 매킬로이, 연장 3차전에서 역전 드라마 완성 5 배구협회, 모랄레스 여자대표팀 감독과 계약 종료 해당분야별 기사 더보기 1 조지아주 전기차 공장도 B1·ESTA 비자 인력이 건설 2 우리 아이는 가짜 ADHD?… 수면 장애로 인한 행동과 유사해 3 블랙핑크 로제 ‘아파트’…MTV VMA ‘올해의 노래’ 수상 4 “장기 이식해 150살까지 살겠다”는 푸틴… 실현 가능할까 5 재발 불안에 떨던 백혈병 환아… 잔여 암세포 맞춤치료로 생존율 90% 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “편지는 없다”면서…美의회 트럼프 서명 외설편지 공개 전공의 돌아온 지 1주일… 정상화커녕 자금난 걱정하는 지방병원들 “대법관 26명으로 늘리면 지방법원 2개 소멸하는 꼴” 구멍난 나라 곳간… 세금으로 갚는 빚, 4년뒤 440조 늘어난다 공사장 사망 절반은 ‘개인 부주의’… 정말 근로자 탓일까 여자 초등생 10명 사진 수백장… 30대 분식집 사장 입건 우리 아이는 가짜 ADHD?… 수면 장애로 인한 행동과 유사해 올 수능 사탐 응시생이 과탐 2.7배… 교육부, 내년까지 속수무책 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요