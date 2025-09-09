전북도, 에너지산업 미래 청사진 제시
‘2025 새만금 신재생에너지박람회’
9~10일 군산새만금컨벤션센터
도, RE100 산업단지 비전 공유
전북특별자치도가 새만금을 거점으로 RE100 산업단지 선도모델을 구축하며 한국 에너지 산업의 미래 청사진을 제시한다. RE100 산업단지 조성에 대한 사회적 공감대를 넓히고, 산학연관 연계를 바탕으로 신재생에너지 산업 생태계 구축에 앞장선다는 방침이다.
RE100은 기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 국제 공동 캠페인으로, 전북은 새만금 일대에 RE100을 구현할 산업단지 조성에 속도를 내고 있다.
전북자치도는 9~10일 군산새만금컨벤션센터(GSCO)에서 ‘2025 새만금 신재생에너지 박람회’를 개최한다. 슬로건은 ‘새만금 RE100 미래를 여는 THE 특별한 전북의 100년’이다. 전북의 RE100 비전을 알리고 관련 기업과 연구기관 간 협업을 모색하는 장이 될 전망이다.
RE100 포럼은 3개 섹션으로 구성된다. AI와 에너지, 분산형 시스템, RE100 글로벌 혁신 모델 등을 다루며 최신 기술 트렌드와 정책 방향성을 논의한다. 수소·풍력·분산에너지 분과 포럼도 마련돼 각 영역별 전문 토론이 이어진다.
개막식에서는 배지영 민주연구원 연구위원이 '대한민국 미래를 여는 에너지고속도로와 RE100산단'을 주제로 기조강연을 맡는다. 이어 오후에는 방송인 럭키와 다니엘이 ‘환경과 에너지’의 대한 내용으로 특별강연을 선보인다.
기업·연구기관·학생 등 에너지 산업 관심자라면 사전 신청 없이 누구든 현장 참관이 가능하다.
김종훈 전북자치도 경제부지사는 “전북은 대한민국 신재생에너지 허브로 성장할 충분한 역량과 인프라를 갖추고 있다”며 “이번 박람회가 에너지 전환을 가속화하고 RE100을 향한 해법이 제시되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
