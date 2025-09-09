전북도, 에너지산업 미래 청사진 제시

‘2025 새만금 신재생에너지박람회’

9~10일 군산새만금컨벤션센터

도, RE100 산업단지 비전 공유

전북의 RE100 비전을 알리고 관련 기업과 연구기관 간 협업을 모색하는 장이 될 전망이다.