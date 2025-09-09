“편지는 없다”면서…美의회 트럼프 서명 외설편지 공개
백악관 “트럼프 서명 아니다” 부인
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2003년 미성년자 성착취범인 고(故) 제프리 엡스타인의 50번째 생일에 보낸 ‘외설적 그림’의 축하 편지가 공개됐다. 트럼프 대통령은 그동안 자신은 그림을 잘 그리지 않는다면서 해당 편지의 존재를 부정해왔다.
미 하원 감독위원회는 엡스타인 유산 공동집행인 변호사들이 제공했다면서 엡스타인의 ‘생일책’에 실린 트럼프 대통령의 편지를 8일 공개했다.
편지는 여성 나체의 윤곽선을 그리고 그 위에 ‘제프리’와 ‘도널드’가 대화하는 식으로 짤막한 문장을 적은 뒤 “생일 축하해, 그리고 하루하루가 또 다른 멋진 비밀이 되길”이라고 끝맺었다.
그 아래에 편지를 보낸 이(도널드 J. 트럼프)의 이름이 있고 ‘Donald’라고 서명돼 있다. 서명은 트럼프 대통령 특유의 필체와 흡사하다. 이 서명은 여성의 음모를 흉내 낸 것으로 보인다고 편지의 존재를 처음 보도했던 월스트리트저널(WSJ)은 지적했다.
정황상 생일축하 메시지를 타자로 작성해 인쇄한 뒤 거기에 그림을 그리고 서명한 것으로 추측할 수 있다.
이날 공개된 생일 축하 편지는 그동안 트럼프 대통령과 백악관이 이번 사건에 대해 밝혀온 입장과 정면으로 배치된다. 트럼프 대통령은 자신이 해당 편지를 쓰지 않았다면서, 허위 보도로 자신의 명예를 훼손했다고 WSJ 등을 상대로 100억 달러(약 14조원) 규모의 소송을 제기한 상태다.
편지에 여성의 나체가 묘사돼있다는 보도에 대해서도 “나는 그림 그리는 사람이 아니다”라며 “특히 여성 그림은 안 그린다”고 반박한 바 있다.
엡스타인의 수사 기록 등이 담긴 ‘엡스타인 파일’에 트럼프 대통령의 이름이 여러차례 등장하며, 팸 본디 법무장관이 이를 알고 트럼프 대통령에게 보고했다는 WSJ 보도에 대해 백악관은 “가짜뉴스”라고 일축하기도 했다.
다만 이번 편지 공개가 엡스타인 파일에 트럼프 대통령의 이름이 여러차례 거론됐다는 보도나 엡스타인의 ‘고객 명단’에 트럼프 대통령이 포함됐다는 의혹을 직접 뒷받침하는 것으로 보기는 어렵다.
의회의 거듭된 요구에 법무부는 최근 엡스타인 파일의 일부를 공개했으나 대부분 기존에 알려진 내용들이 담겨 있어 실체적 진실 규명과는 거리가 멀었다.
백악관은 “트럼프 대통령은 엡스타인 관련 의혹의 메모에 서명하거나 그림을 그리지 않았다”는 입장을 밝혔다고 AP 통신이 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
