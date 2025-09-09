“편지는 없다”면서…美의회 트럼프 서명 외설편지 공개

백악관 “트럼프 서명 아니다” 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 이재명 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2003년 미성년자 성착취범인 고(故) 제프리 엡스타인의 50번째 생일에 보낸 ‘외설적 그림’의 축하 편지가 공개됐다.

의회에 제출된 트럼프가 앱스타인에 보낸 서한 사본. 미 하원 감독위원회 민주당 소셜미디어 X

대통령은 자신이 해당 편지를 쓰지 않았다면서, 허위 보도로 자신의 명예를 훼손했다고 WSJ 등을 상대로 100억 달러(약 14조원) 규모의 소송을 제기한 상태다.