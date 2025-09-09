여자 초등생 10명 사진 수백장… 30대 분식집 사장 입건
초등학생 10여명의 신체를 몰래 촬영한 30대 분식집 사장이 경찰에 입건됐다.
서울 마포경찰서는 초등학교 여학생 신체를 불법촬영한 혐의로 분식집 사장인 30대 남성 A씨를 입건했다고 8일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 자신이 운영하는 마포구 한 분식집에서 수개월에 걸쳐 초등학교 고학년 여학생 10여명의 신체를 휴대전화로 불법촬영한 혐의(청소년성보호법 위반)를 받는다.
경찰은 지난달 말 상담차 지구대를 방문한 한 학부모로부터 피해 사실을 파악하고 분식집에 출동해 A씨를 임의동행한 것으로 전해졌다.
당시 A씨의 휴대전화에서는 몰래 찍은 여학생들의 신체 사진 수백장이 나온 것으로 파악됐다.
경찰은 분식집 영업 중단과 주거지 이전 등 조치를 취하고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사