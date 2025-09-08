시사 전체기사

뉴질랜드서 두 자녀 살해 후 가방에 방치…韓여성 재판 시작

입력:2025-09-08 20:49
어린 두 자녀를 살해해 여행가방에 방치한 혐의를 받고 있는 뉴질랜드 시민권자 한국 여성이 8일 뉴질랜드 오클랜드의 고등법원에서 열린 재판에 출석해 있다. AP뉴시스

뉴질랜드에서 어린 자녀 2명을 살해하고 한국으로 도주한 혐의를 받는 한인 여성에 대한 재판이 시작됐다.

8일(현지시간) AFP 통신과 현지 매체 시드니모닝헤럴드 등에 따르면 뉴질랜드 북섬 오클랜드 법원은 이모(44)씨에 대한 첫 재판을 열었다. 이씨는 2018년 6~7월쯤 9살 딸과 6살 아들을 살해한 뒤 한국으로 달아난 혐의를 받는다.

이날 재판에 출석한 이씨는 유죄를 인정하는지 묻는 판사의 말에 고개를 저으며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

법원 기록에 따르면 이씨가 처방받았던 수면제가 숨진 자녀들의 체내에서 검출된 것으로 파악됐다. 다만 자녀들이 다른 원인으로 사망했을 가능성도 완전히 배제되지 않은 상태다.

이씨는 자녀들의 시신을 여행 가방에 넣어 오클랜드의 한 창고에 보관해온 것으로 알려졌다. 그는 범행 이후 2018년 한국으로 입국했고, 2022년 재정적 어려움에 처하자 창고 임대료 납부를 중단했다. 이에 창고 보관 물품이 온라인 경매에 부쳐지면서 범행이 드러났다. 이씨는 2022년 9월 울산에서 검거된 뒤 뉴질랜드로 송환돼 구속됐다.

이씨의 재판은 최장 4주 동안 이어질 것으로 예상된다. 한국에서 태어난 이씨는 뉴질랜드로 이민을 떠나 시민권을 얻었다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

