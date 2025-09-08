與 정치검찰특위 “쌍방울 조작기소 즉각 재수사하라”
더불어민주당 정치검찰 조작기소대응특별위원회가 8일 쌍방울 대북송금 사건의 조작기소 혐의에 대해 법무부와 검찰의 즉각적인 수사를 촉구했다.
정치검찰 조작기소대응특위 의원들은 국회 기자회견에서 “KH그룹 부회장 조경식의 증언에 의해 정치검찰의 조작 기소 실상이 밝혀졌다”며 “쌍방울 대북송금 사건의 조작기소 혐의에 대해 법무부와 검찰의 즉각 수사를 촉구한다”고 밝혔다.
특위 소속인 한준호 민주당 의원은 “지난 5일 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석한 조경식은 윤석열 정치검찰이 김성태 쌍방울 전 회장을 압박해 허위진술을 강요했고, 그 결과 대북송금 사건이 조작기소 되었다고 폭로했다”며 “조경식의 증언대로 거액의 돈과 야당 정치인에게 누명을 씌우는 대가로 정치권과 검찰이 결탁해 사건을 조작했다면 이것은 그 유례를 찾기 어려울 정도로 희대의 조작기소 사건”이라고 주장했다.
조씨는 윤석열 정부 때 검찰이 쌍방울그룹 김성태 전 회장을 압박해 허위 진술을 강요했으며 국민의힘 권성동 의원도 여기에 연루됐다고 주장했다.
한 의원은 “윤석열 정치검찰은 쌍방울 대북송금 사건이 이재명 당시 경기지사와 이화영 부지사와 무관함에도 불구하고, 김 회장을 압박해 허위진술을 받아내 정적을 겨냥한 조작기소를 한 사실이 낱낱이 드러났다”며 “결국 대북송금 사건에서 검찰이 기소 근거로 삼은 것은 김 회장의 허위진술뿐임이 드러났다”고 강조했다.
그러면서 “더불어민주당 정치검찰 조작기소대응특위는 쌍방울 대북송금 사건을 윤석열 정치검찰의 대표적 조작기소 사례로 규정하며, 법무부와 검찰의 즉각적인 수사를 다시 한번 강력히 촉구한다”고 말했다.
