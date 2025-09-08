“무서운 사람 빌려드립니다”…일본에 등장한 ‘이색 대신맨’ 서비스

업체가 고용한 '무서운 사람'들 예시. 홈페이지 캡처

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, ‘무서운 사람 대여 서비스’를 운영하는 이 업체의 소개가 담긴 게시글은 인스타그램에서 30만개의 ‘좋아요’를 받을 정도로 화제가 됐다. 업체는 불법적 행위 없이 위압적인 외모만으로 문제를 해결할 수 있다고 홍보했다.