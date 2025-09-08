오준환 경기도의원 “고양은평선 일산 연장 이뤄져야”
5분 자유발언 통해 식사동 철도 연장 필요성 강조
경기 고양시 최대 인구 밀집지역인 식사동의 철도 교통망 부재 문제 해결을 위해 경기도의회 오준환 의원(국민의힘, 고양9)이 고양은평선 광역철도 사업의 일산 연장을 촉구했다. 오 의원은 고양시의 성장 전략과 교통 불균형 해소 차원에서 이번 사업이 반드시 추진돼야 한다고 강조했다.
오 의원은 제386회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 “식사동은 인구 4만명을 넘어 고양시 44개 동 중 가장 큰 규모임에도 불구하고 철도망이 전무해 ‘식사섬’이라 불리고 있다”며 노선 연장의 시급성을 설명했다. 특히 차량기지와 불과 2㎞ 거리에 위치한 만큼, 기존 계획에 소폭의 연장만 이뤄지면 충분히 연결이 가능하다고 밝혔다.
그는 식사동 인근 풍동2지구에 7000여명이 이미 입주했고, 추가 개발로 약 6000명 이상이 더 유입될 예정이라며, 총 1만3150명의 신규 인구 증가와 기존 식사동 주민 4만명까지 포함하면 교통 수요는 폭발적으로 늘어날 것이라고 지적했다.
또한 주민 7000명이 참여한 노선 연장 서명운동과 고양시가 국토부에 제출한 대도시권 광역교통시행계획 반영 사례를 들어, “이는 단순한 교통 편의 개선을 넘어 도시의 미래 성장 축을 마련하는 전략적 선택”이라고 강조했다.
오 의원은 식사동 연장이 가져올 파급효과로 ▲유동 인구 증가에 따른 지역상권 활성화 ▲동국대병원 접근성 개선을 통한 의료서비스 향상 ▲서부선·GTX와의 연계를 통한 출퇴근 시간 혁신적 단축 등을 제시했다.
끝으로 오 의원은 “경기 북부의 중심도시이자 인구 규모가 가장 큰 고양시에서 가장 인구가 밀집된 식사동에 철도망이 없는 것은 심각한 불균형”이라며 “국토교통부 대도시권광역교통위원회에 제출된 식사동 연장안이 반드시 추진·반영될 수 있도록 경기도가 적극 힘써줄 것”을 당부했다.
이어 “투트랙으로 진행되고 있는 경기도 도시철도망 구축계획 역시 조속히 국토부의 승인받을 수 있도록 해야 한다”며 “고양시 교통 문제해결에 경기도의 각별한 관심과 지원을 당부드린다”고 덧붙였다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
