양종택 씨앤씨인터내셔널 연구소장, 식약처장 표창 수상

K-뷰티 글로벌화 기여 공로 인정받아

씨앤씨인터내셔널 양종택 연구소장이 ‘2025년 화장품의 날’ 표창을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 씨앤씨인터내셔널 제공

글로벌 화장품 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널은 자사 R&D 총괄 양종택 연구소장이 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘2025년 화장품의 날’ 기념식에서 식품의약품안전처장 표창을 수상했다고 8일 밝혔다.



양종택 연구소장의 이번 수상은 씨앤씨인터내셔널이 안전·품질 중심의 연구 개발 체계를 확립하고 글로벌 트렌드를 리드하며 국내외 고객사 성장과 K-뷰티 글로벌화에 기여한 공로를 인정받은 결과다.



‘화장품의 날’은 K-뷰티 화장품 안전과 품질 확보를 통한 국제 경쟁력 강화 제고에 기여하고 안전한 화장품 사용 등에 대한 국민의 관심을 높이기 위해 올해부터 법정 기념일로 지정됐다.



‘K-코스메틱, 세계를 물들이다’라는 주제로 지난 5일 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 첫 기념행사가 개최됐으며, 식약처와 대한화장품협회 및 화장품 업계는 본 행사를 통해 K-뷰티의 위상과 산업 정책을 널리 알리고 국제 경쟁력 강화를 위한 비전을 공유했다.



양 소장은 씨앤씨인터내셔널 연구소를 이끌며 색조·스킨케어 전반의 핵심 공정을 정밀화하고 사용감과 지속력의 동시 개선 등 신제형 개발을 주도해 왔다. 특히, 글로벌 규제 변화에 선제 대응하는 품질·안전성 평가 프로세스를 고도화하며 고객사의 글로벌 진출 및 성장을 뒷받침했다.



양 소장은 “씨앤씨인터내셔널은 지속적인 R&D 투자를 통해 차별화된 제형 개발 역량을 강화해 왔으며 이번 수상은 안전과 품질을 최우선하는 자사 연구 문화가 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 제품 경쟁력을 통해 글로벌 트렌드를 리드하며 해외 시장에서의 브랜드 파트너십을 지속적으로 강화해나갈 계획”이라고 전했다.



한편, 씨앤씨인터내셔널은 로레알, 에스티로더, LVMH 등 세계적인 화장품 그룹을 포함한 500여개 브랜드와의 협력을 기반으로 빠르게 변화하는 글로벌 뷰티 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다. 독자적인 제형 기술력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 K-뷰티 글로벌 열풍의 핵심 기업으로 자리매김했으며 최근에는 스킨케어, 하이브리드 분야로 포트폴리오를 본격 확장하며 글로벌 종합 화장품 ODM 기업으로 도약하고 있다.



박재구 기자 park9@kmib.co.kr



