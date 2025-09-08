파주시, 시민축구단 K리그2 진출 관련 시민의견 청취
김경일 시장, 이동시장실 열고 시민과 소통
김경일 경기 파주시장이 파주시민축구단의 K리그2 진출과 관련한 시민 의견을 직접 듣는 자리를 마련했다.
파주시는 지난 5일 축구국가대표트레이닝센터(NFC)에서 ‘K리그2 승격! 시민과 함께하는 이동시장실’을 열고 약 100명의 시민과 축구 관계자, 응원단, 학부모, 체육회 인사들이 참석한 가운데 공개 토론을 진행했다.
김 시장은 별도의 사회자 없이 직접 토론을 주재하며 구단 준비 상황을 공유하고 한 시간여 동안 질의응답을 이어갔다. 이 자리에서 김 시장은 “시민 일체감을 높이고 파주의 도시 브랜드를 강화할 중요한 계기”라며 프로축구단 운영 방침을 강조했고, 시민들은 기대와 환영 속에서도 기반 시설·예산 확보 방안에 대해 활발히 의견을 제시했다.
시민과 축구 관계자들의 질문은 홈구장인 파주스타디움의 열악한 주차 환경과 대중교통 불편을 비롯해 기반시설 개선 방안에 집중됐다. 이에 김 시장은 대중교통 노선 조정과 셔틀버스 운영을 검토 중이라고 답변했다. 또한 프로구단 산하 유소년팀 운영 필요성에 대해서도 공감하며 “내년부터 1개 팀을 운영하고 점차 연령대별 팀으로 확대해 지역 인재를 육성하겠다”고 밝혔다.
재원 마련과 관련해 일부 시민들은 “매년 수십억원의 예산 운영이 필요한데 생활 기반시설 확충이 더 시급하다”는 신중론을 제기했다. 이에 대해 김 시장은 “파주시 예산 규모는 연간 2조6000억원에 달한다. 추가 37억원 투입은 큰 부담이 아니지만 알뜰한 운영이 필요하다”며 동시에 “오늘의 투자가 장기적으로 가져올 도시브랜드 강화와 지역 경제·문화 발전 효과를 고려해야 한다”고 설명했다.
끝으로 김 시장은 “K리그2 승격은 파주의 도시브랜드를 높이고 지역 경제와 문화 발전에 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “시민구단으로서 안정적인 기반을 마련해 모두가 함께하는 축구 문화를 만들어 가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
