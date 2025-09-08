‘8월 활화산 타격’ 송성문, 생애 첫 월간 MVP 등극
키움 히어로즈 송성문이 2025 KBO리그 8월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
한국야구위원회(KBO)는 송성문이 기자단 투표 총 35표 중 10표(28.6%), 팬 투표 43만9635표 중 21만4296표(48.7%)로 총점 38.66점을 받아 8월 월간 MVP에 올랐다고 8일 발표했다. 송성문은 기자단 투표 17표, 팬 투표 7만1391표로 총점 32.41점을 기록한 LG 트윈스의 앤더스 톨허스트를 제쳤다.
송성문이 월간 MVP를 수상한 건 처음이다. 키움 소속 선수로는 2022년 6월 이정후 이후 3년여 만의 수상이다.
송성문은 8월 한 달 동안 안타(42개), 득점(28개), 장타율(0.726) 부문에서 1위를 차지했다. 타율(0.396)은 2위, 출루율(0.463)은 3위를 기록했다. 홈런(8개)은 부문 4위, 타점(22개)은 부문 5위에 이름을 올렸다. 도루도 6개를 성공해 공동 5위에 올랐다. 지난달 15일 KT 위즈전에서는 시즌 20호 홈런을 때려내며 데뷔 첫 20-20을 달성했다.
송성문은 7일 기준 시즌 타율 0.314(9위) 안타 161개(2위) 홈런 24개(공동 6위) 도루 23개(공동 11위) 등을 기록하며 공격 지표에서 고루 상위권에 올라 있다. 시즌 도루 성공률은 92%로 20개 이상 성공한 선수 중 가장 높다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
