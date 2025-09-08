지스타조직위, ‘G-CON 2025’ 첫 연사 라인업 공개

8일 지스타조직위원회는 올해 G-CON에서 ‘내러티브(Narrative)’를 주제로 게임뿐 아니라 영화·웹툰·애니메이션 등 다양한 분야의 세계적 크리에이터들을 섭외했다고 밝혔다.

또한 ‘클레르 옵스퀴르: 33원정대’의 제니퍼 스베드버그-옌과 ‘디스코 엘리시움’의 로버트 쿠르비츠가 대담을 펼친다. 이 자리는 웹툰 ‘닥터 프로스트’의 이종범 작가가 모더레이터를 맡는다.