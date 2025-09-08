지스타조직위, ‘G-CON 2025’ 첫 연사 라인업 공개
국내 최대 게임전시회 ‘지스타’의 대표 콘텐츠 ‘G-CON 2025’가 올해에도 화려한 연사 라인업을 꾸렸다.
8일 지스타조직위원회는 올해 G-CON에서 ‘내러티브(Narrative)’를 주제로 게임뿐 아니라 영화·웹툰·애니메이션 등 다양한 분야의 세계적 크리에이터들을 섭외했다고 밝혔다.
‘G-CON 2025’는 오는 11월 13일, 14일 양일 동안 부산 벡스코에서 열린다.
약 16개의 세션으로 진행되는 G-CON 2025는 대부분이 대담 및 패널 토크 형태로 구성된다.
올해 가장 주목받는 연사 중 한 명은 바로 일본 RPG의 창시자이자 거장으로 꼽히는 호리이 유지다. ‘드래곤 퀘스트’ 시리즈를 통해 1980년대부터 이름을 알린 그는 RPG 게임 역사의 산증인이라 불린다. 이번 세션에서 호리이는 스토리텔링과 캐릭터 메이킹의 원점이 어떻게 형성되었고 오늘날까지 어떻게 진화했는지를 들려준다.
또한 ‘클레르 옵스퀴르: 33원정대’의 제니퍼 스베드버그-옌과 ‘디스코 엘리시움’의 로버트 쿠르비츠가 대담을 펼친다. 이 자리는 웹툰 ‘닥터 프로스트’의 이종범 작가가 모더레이터를 맡는다.
JRPG의 현재를 대표하는 아틀러스의 하시노 카츠라·소에지마 시게노리 듀오는 최신작 ‘메타포: 리판타지오’를 통해 창작 철학을 공유한다. 한국 애니메이션 ‘킹 오브 킹스’의 장성호 감독은 글로벌 시장에서의 성과와 서사의 확장 가능성을 이야기한다.
또 다른 화제의 무대는 일본의 거장 카미야 히데키와 요코 타로의 만남이다. ‘베요네타’ ‘니어: 오토마타’ 등으로 액션과 서사의 새로운 지평을 열어온 두 창작자가 게임이 줄 수 있는 이야기의 깊이에 대해 대화한다.
스토리텔링 세션에는 ‘킹덤 컴: 딜리버런스 2’의 마틴 클리마, ‘발더스 게이트 3’의 제이슨 라티노, ‘폴아웃: 뉴베가스’ ‘필라스 오브 이터니티’의 조쉬 소이어가 참여한다.
이 외에 ‘호라이즌 포비든 웨스트’의 밴 맥카우, ‘림보’ ‘인사이드’의 디노 패티, ‘펜티먼트’의 케이트 돌러하이드, ‘호그와트 레거시’의 리스 모블리가 연사로 이름을 올렸다.
MMORPG 세션에서는 ‘파이널 판타지14’의 요시다 나오키와 오다 반리가 무대에 올라 온라인 게임 서사의 진화와 의미를 짚는다.
지스타조직위원회는 “G-CON 2025는 전 세계 창작자들의 내러티브 경험과 철학을 한자리에 모은 무대가 될 것”이라며 “게임을 넘어 문화 전반에서 서사의 힘을 체험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
현재까지 전체 세션의 절반이 공개됐으며 나머지 라인업은 9월 중 발표될 예정이라고 주최측은 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
