BNK금융그룹, 지역경제 회복 위해 3조7000억 공급

입력:2025-09-08 16:37
생산·포용·책임 금융 3대 전략 집중 추진
벤처·소상공인 지원 확대…산업안전 강화
지역 특화산업·취약계층 금융 뒷받침

BNK금융그룹이 8일 본점 대회의실에서 ‘지역경제희망사업 토론회’를 열고 지역경제 회복 방안을 논의하고 있다. /BNK금융그룹 제공

BNK금융그룹이 지역경제 회복과 성장을 위해 ‘생산적·포용·책임 금융’ 3대 전략을 제시하고 총 3조7000억원을 공급하기로 했다.

BNK금융그룹은 8일 본점 대회의실에서 ‘지역경제희망사업 토론회’를 열고 지역경제 활로를 찾기 위한 전략 방향을 확정했다. 행사에는 빈대인 회장을 비롯해 계열사 대표 전원이 참석했다.

BNK부산은행이 본점 1층에서 ‘지역경제 희망센터’ 개소식을 열고 소상공인 지원 사업을 본격화했다. 사진은 (왼쪽부터) 소상공인시장진흥공단 김종순 부울경본부장, 원카츠 변기원 대표, 방성빈 BNK부산은행장, 정현돈 부산벤처기업협회장, 서종군 부산기술창업투자원장, 강석래 BNK부산은행 기업고객그룹장. /BNK부산은행 제공

BNK는 먼저 생산적 금융을 확대해 성장 잠재력이 있는 기업을 지원한다. 업무 권역 내 선도기업과 지역 중소기업 등에 맞춤형 자금을 공급하고, 해양·조선 산업에서는 북극항로 개척 금융, 해양 신사업 벤처펀드, 중소 선사 금융 지원 등을 추진한다. 혁신 벤처기업과 스타트업 발굴에도 집중해 BNK벤처투자와 BNK자산운용 본사를 부산으로 이전하고, 2000억원 규모 전략펀드와 신해양강국펀드를 조성할 계획이다.

포용 금융은 소상공인과 금융 취약계층 지원에 방점이 찍혔다. 이날 BNK부산은행은 본점 1층에 ‘지역경제 희망센터’를 열고 채무조정, 만기 연장, 경영개선 컨설팅 등 지원을 본격화했다. 금융 취약계층에는 부채 탕감과 채무조정을 통해 제도권 금융 복귀 기회를 제공한다.

책임 금융은 산업현장 안전 문제 해결에 초점을 맞췄다. 안전보건평가보고서 발급, 산재 예방 컨설팅, 시설 개선 금융을 통해 산업재해 예방을 돕는다.

BNK는 이번 전략에 따라 ▲생산적 금융 2조6000억원 ▲포용 금융 9000억원 ▲책임 금융 2000억원 등 총 3조7000억원을 우선 공급한다. BNK 관계자는 “지역경제가 장기 침체에서 벗어나 전환점을 맞은 지금이야말로 지역 금융의 역할이 어느 때보다 중요한 시기”라며 “BNK는 지역의 성장 동력과 사회적 약자를 뒷받침하는 금융으로 지역경제 회복의 희망이 되겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

