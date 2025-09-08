공정위, 컴투스홀딩스 등 3개 게임사 확률 허위 고지 제재

가장 과태료가 높게 책정된 코스모스엔터테인먼트는 ‘온라인 삼국지2’ 서비스 과정에서 특정 서버에서 제공되지 않는 7개 아이템을 획득 가능하다고 허위 공지했다.

또 VIP 적용문서 상품을 판매하며 기존 ‘가속단 버프’ 혜택이 제외됐음에도 이를 알리지 않았다.