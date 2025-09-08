‘만50세’김현철, KPGA 역대 최고령 투어 프로 합격…“단지 도전이 늦었을 뿐이다”

KPGA 투어프로 선발전 최고령 합격자 김현철. KPGA

김현철은 2003년 KPGA 프로 자격을 획득한 이후에는 결혼과 함께 생계를 위해 레슨을 시작했다. 현재는 충북 청주에 위치한 ‘T1 골프 아카데미’를 운영중이다.