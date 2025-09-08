외교장관 “구금 노동자 美 출입에 추가 불이익 없도록 대강 합의”

“최종 확인 절차 앞둬”

미국 이민세관단속국(ICE)가 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인을 상대로 불법 체류자 단속을 벌이는 모습. EPA연합뉴스

조 장관은 ‘시 추방, 또는 사실상 자진 출국 방식을 취하게 되더라도 향후 5년간 미국 입국 금지 조치를 받게 되냐’는 질문에도 “그렇지 않은 방향으로 협상이 잘 진행되고 있음을 말씀드린다”고 답했다.

한국인 전용 비자를 만드는 게 필요할 것 같다는 지적에 조 장관은 “가급적 그런 방향으로 미국 측과 협상을 해보겠다”고 답했다.