넥슨, 6~7일 채용형 인턴십 채용설명회 성료
넥슨컴퍼니가 6일과 7일 양일간 경기도 성남 넥슨 사옥에서 채용형 인턴십 ‘넥토리얼’의 채용설명회를 개최, 올해 모집하는 9개 직군의 커리어 세션(직군 특강)과 직무상담을 진행했다고 8일 밝혔다.
이틀간 2000여 명이 참가한 이번 채용설명회 ‘채용의나라’에서 넥슨컴퍼니는 참가자들이 지원 전략과 준비 방향을 구체화할 수 있도록 돕고, 직군별 정보 교류와 네트워킹을 위한 취업스토디존을 운영했다.
지난 2일 모집을 시작한 올해 넥토리얼은 넥슨코리아, 넥슨게임즈, 넥슨 유니버스 등 3개 법인에서 총 세 자릿수 규모로 채용을 진행 중이다. 합격자는 오는 12월부터 6개월간 인턴사원으로 근무하게 되며, 능력과 자질이 검증된 인원은 정직원으로 전환된다.
