조폐공사, ‘돈볼펜’ 한정판 ‘황금볼펜 에디션’ 출시

황금볼펜 에디션. 한국조폐공사 제공

지난 7월 크라우드 펀딩 채널인 와디즈를 통해 공개한

당시 펀딩 목표의 987%를 초과 달성했다.

황금색의 철제 소재 케이스에 담긴 이 제품은 황금볼펜과 리필심, 휴대용 가죽케이스 등이 포함됐다.

기존에 출시된 돈볼펜과 달리 몸체 전체를 황금색으로 입혔고, 상단에는 5만원권 한 장 분량의 화폐 부산물이 들어가 있다. 모든 구성품에는 조폐공사의 화폐부산물 브랜드인 ‘머니메이드’ 로고가 각인됐다.

황금볼펜 에디션은 조폐공사 온라인 쇼핑몰, 오프라인 판매처인 화폐제품 판매관 및 화폐박물관 등에서 구매할 수 있다.

온라인 쇼핑몰에서 황금볼펜 에디션을 구매하는 고객에게는 광복 80주년 기념 ‘하우스노트’도 선착순으로 증정한다.

하우스노트는 조폐기관에서 화폐관련 신기술과 디자인을 홍보하기 위해 제작하는 비유통 지폐다.

성창훈 조폐공사 사장은 “화폐굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물을 재조명해 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로도 화폐 부산물의 다양한 활용을 통해 순환 경제 및 사회적 가치를 실현하겠다”고 말했다.