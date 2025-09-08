김영록 지사 “노동단체와 긴밀한 협력 가장 중요…단계적 추진”

전남도, 민주노총과 노동자 권익보호 협력체계 구축



노동권익센터 운영·동부권 노동복지 인프라 확충 등 논의



김영록 전남도지사는 8일 도청에서 이병용 민주노총 전남지역본부장 등 간부진과 만나 전남 노동정책의 현안 해결과 발전 방향을 모색했다.



면담에는 이병용 본부장을 비롯해 임미영 수석부본부장, 선진래 사무처장, 정오균 선전국장이 참석했다.



면담에선 전남노동권익센터 운영, 동부권 지역 노동복지 인프라 확충 방안, 전남도의 노동정책 추진체계 강화, 산업안전 분야 등 노동분야 다양한 의견을 나눴다.



전남노동권익센터 운영과 관련, 현재 전남청소년노동인권센터가 2025년 말까지 위탁운영하고 있는 상황에서 향후 센터 운영의 전문성과 현장성을 높이기 위해 노동단체의 참여 확대가 필요하다는 데 공감했다.



동부권 지역 노동복지 인프라 확충 방안도 핵심 의제로 다뤄졌다. 여수·광양 등 대규모 국가산업단지가 집중된 동부권 지역 노동자들을 위한 종합적인 복지서비스 제공 기반이 부족하다는 지적에 따라 전남도는 현재 화순에 건립 중인 근로자종합복지관과 연계한 동부권 노동복지회관 건립을 중장기적으로 검토키로 했다.



특히 전남도의 노동정책 추진체계 강화 필요성에 대한 공감대도 형성됐다. 급변하는 노동환경과 다양한 노동정책 수요에 체계적으로 대응하기 위해 전담 조직 확대와 전문인력 확충이 시급하다는 것이 양측의 공통된 인식으로, 이에따라 전남도는 노동정책 총괄부서의 기능 강화와 적정 규모의 인력 배치 방안을 구체적으로 검토할 예정이다.



김영록 전남도지사가 8일 도청 접견실에서 이병용 민주노총 전남지역본부장을 면담하고 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

산업안전 분야 관련해선 지자체가 발주하는 각종 공공사업장에서의 안전사고 예방을 위해 보다 강화된 관리감독 체계가 필요하다는 데 의견을 모았다. 전남도는 공공사업장 안전관리 매뉴얼 정비와 함께 산업안전 역량강화를 위한 교육·홍보 예산 확보에 적극 나서기로 했다.



노동정책 전반에 걸친 민관협업 체계 구축의 중요성도 강조됐다. 정책 수립 단계부터 현장의 목소리를 충분히 듣고 반영하는 것이 실효성 있는 노동정책 추진의 핵심이라는 공감이 이뤄졌으며, 상시 소통 창구 마련과 정례적 협의체 운영 방안을 논의했다.



이병용 본부장은 “전남도가 노동정책에 대한 적극적 의지를 보여준 것에 대해 환영한다”며 “앞으로도 지속적인 소통을 통해 전남 노동자들의 삶의 질 향상을 위해 함께 노력해 나가자”고 말했다.



김 지사는 “전남 지역 노동자들의 권익보호와 근로환경 개선을 위해서는 노동단체와의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “논의된 사안들을 차근차근 검토해 실현가능한 것부터 단계적으로 추진해 나가겠다”고 강조했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



