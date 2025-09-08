[속보] 美, 삼성·SK 반도체장비 中 반출 연간 허가 검토
장비 수출 매년 허가하는 제도 도입할 듯
미국이 삼성전자·SK하이닉스가 중국 내 생산 시설에 미국산 반도체 제조 장비를 반출하는 것을 허용하는 방안을 적극적으로 검토하는 것으로 전해졌다.
블룸버그통신은 소식통을 인용, 지난주 미국 상무부가 중국 내 한국 반도체 공장에 대해 매년 장비 수출 물량을 승인하는 방식으로 반출을 허용할 수 있다고 한국 정부에 제안했다고 7일(현지시간) 보도했다.
그간 중국 내 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 공장은 미 상무부 산업안보국(BIS)의 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’ 명단에 포함돼 미국산 장비를 반입하는 데 문제가 없었다.
미 상무부는 조 바이든 행정부 때인 2022년 10월 중국에 대한 미국 기업 반도체 장비 수출을 금지하고 현지 공장을 운영하는 다국적 기업은 건별로 허가를 받게 했다.
이후 2023년 삼성전자와 SK하이닉스 등 동맹국 기업들은 VEU로 지정, 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급받을 수 있게 했다.
하지만 미 상무부 산업안보국은 지난달 29일 VEU 명단에서 중국 법인인 삼성반도체 유한회사와 SK하이닉스반도체 유한회사, SK가 인수한 인텔반도체 유한회사 등 3곳을 2일부터 제외한다고 밝혔다.
2026년 1월부터 미국산 반도체 제조 장비를 들여오려면 미국 정부 개별 허가를 받아야 한다는 것이다.
이 같은 소식이 알려지면서 삼성전자와 SK하이닉스 중국 공장을 안정적으로 운영하는 게 어려워지는 것이 아니냐는 우려도 나왔다.
새 제도가 도입될 경우 삼성전자·SK하이닉스는 중국 내 공장 운영이 가능해진다.
그러나 매년 승인을 받아야 한다는 점에서 행정적인 부담이 급증할 수 있다는 분석도 나온다.
기업 입장에선 향후 12개월간 고장이 발생할 수 있는 생산 장비 수리에 필요한 부품을 정확하게 예측하기 어렵기 때문이다.
이에 더해 미국은 매년 장비 수출을 허용하더라도, 중국 내 공장 확장이나 업그레이드에 사용할 수 있는 장비 수출은 금지할 방침인 것으로 알려졌다.
삼성전자와 한국 산업통상자원부는 블룸버그통신 논평 요청을 거절했다. SK하이닉스는 즉각적인 답변을 하지 않았다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
