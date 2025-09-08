태극당, 투썸플레이스와 세대 초월 협업 제품 출시

서울을 대표하는 빵집 태극당과 프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스가 만나 새로운 협업 제품을 선보인다.

이번 협업은 '전통과 대세의 만남'이라는 키워드 아래, 태극당의 깊은 역사와 철학, 그리고 투썸플레이스의 트렌디한 감성이 만나 새로운 미식 경험을 제공할 예정이다.특히 이번 협업 제품은 할아버지부터 손주까지 삼대가 함께 즐길 수 있는 특별한 맛을 담았다. 오랜 시간 변치 않는 맛으로 사랑받아온 태극당의 헤리티지에 투썸플레이스의 현대적인 감성이 더해져, 단순한 협업을 넘어 두 브랜드의 가치를 동시에 끌어 올릴 것으로 기대를 모은다.이번 협업을 통해 태극당의 시그니처 메뉴인 모나카, 케이크, 선물세트가 새롭게 재탄생한다. 고소한 피칸을 넣어 씹는 재미를 더한 '투썸 태극당 케이크'는 옛날 방식 그대로 만든 부드러운 크림과 쫀득한 딸기 젤리를 올려 태극당의 클래식한 멋에 투썸플레이스의 감각적인 스타일을 입혔다.전통의 맛에 새로운 매력을 더한 투썸 태극당 케이크는 젊은 세대에게는 신선한 경험을, 기성세대에게는 추억의 맛을 선사하며 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 특별한 미식 경험을 완성할 예정이다.또한 두 브랜드의 노하우를 담아 더욱 진하고 고소해진 '우유 모나카'와 투썸의 시그니처 메뉴인 스트로베리 초콜릿 생크림케이크에서 영감을 얻은 달콤산뜻한 '딸기 초코 모나카'를 선보인다.다가오는 추석을 겨냥한 선물세트(종합과자 선물 세트, 오란다 선물세트)는 태극당의 인기 메뉴인 전병 2종(무궁화 땅콩 전병, 서울 김 전병)과 우리쌀을 유기농 조청에 버무려 부드러운 '정통 오란다', 해바라기씨, 호박씨, 호두와 아몬드를 듬뿍 넣은 '씨앗 오란다'로 구성해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 풍성한 명절 선물로 제격이다.신경철 태극당 대표는 "이번 투썸플레이스와의 협업은 태극당의 오랜 전통을 더 많은 고객에게 알리고, 세대를 아우르는 소통의 장을 열고자 하는 태극당의 브랜드 철학과 맞닿아 있다"며 "두 브랜드가 가진 강점을 결합하여 탄생한 이번 제품들이 고객들에게 특별한 추억과 즐거움을 선사하길 바란다"고 전했다.