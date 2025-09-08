시사 전체기사

인천 송도서 11∼14일 ‘제41회 신한동해오픈’ 개최

입력:2025-09-08 14:06
제41회 신한동해오픈 포스터. 인천관광공사 제공

인천시와 인천관광공사는 오는 11일부터 14일까지 인천 송도 잭 니클라우스 골프클럽에서 ‘제41회 신한동해오픈’을 개최한다고 8일 밝혔다. 이번 대회는 시와 공사가 후원한다.

올해 KPGA 2승을 기록한 옥태훈, 2025년 PGA 콘페리투어 우승자 김성현, ‘어린왕자’ 송영한, 일본 남자골프의 간판 이시카와 료 등 한국, 일본을 비롯해 아시아투어를 대표하는 스타플레이어가 총출동해 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

총 138명의 선수가 참가하는 이번 대회는 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행된다. 약 3만명의 갤러리가 찾을 것으로 예상되며, 우승자에게는 트로피와 함께 2억7000만원의 상금이 수여된다.

갤러리플라자에는 퍼팅 이벤트, 인공지능(AI) 포토부스, 다트 게임 등 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 마련된다. 또 더운 날씨 속 갤러리를 위해 얼음물, 부채 등 쿨링 패키지와 시원한 슬러시도 제공된다.

시와 공사는 이번 대회가 시민 친화적 행사로 성공적인 개최를 위해 관계기관 협조, 안전관리, 대회홍보 등 행정지원을 이어가고 있다. 이와 함께 방문객들이 대회뿐만 아니라 인천 관광도 즐길 수 있도록 대회장 내 관광안내 배너를 설치하고 관광 가이드북과 지도 등 홍보물도 제공한다.

인천시민은 티켓을 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며 갤러리의 편의를 위해 별도 주차장이 운영된다. 갤러리 주차장에서 경기장까지 셔틀버스가 티오프 1시간 전부터 10∼20분 간격으로 운행되고, 주차장의 위치는 대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

백현 공사 사장은 “인천에서 개최되는 한국 대표 메이저 골프대회에 많은 시민이 방문해 마음껏 즐기시길 바란다”며 “앞으로도 시민 참여형 대규모 스포츠 이벤트를 유치를 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

