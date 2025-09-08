인천상륙작전 75주년 기념 월미바다열차 군·경 할인

월미바다열차. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “이번 이벤트는 나라를 위해 헌신하는 군인과 경찰에게 감사의 뜻을 전하고 인천시민과 관광객이 함께 역사를 기억하는 좋은 계기가 될 것”이라며 “시민 여러분의 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.