세계 네티즌들이 만드는 이색 지도…독도 둘러싼 한·일 공방도

더블유플레이스 속 서울의 모습. 그림, 메시지 등 픽셀로 그려진 다양한 것들이 지도 위에 펼쳐져 있다. 더블유플레이스 캡처

‘더블유플레이스(Wplace)’. 네티즌들은 4조개의 픽셀로 나뉜 세계 지도 위에 저마다 픽셀 아트를 선보여 눈길을 끌었다.

개인 당 그릴 수 있는 픽셀의 개수가 제한된 탓에 하나의 그림을 완성시키려면 사용자 간 협동이 필수다.

미국 애리조나주 유마 카운티에 있는 ‘더 네이버후드’(The Neighborhood)라는 모임은 현지 주민 크리스타 라이더가 더블유플레이스에 그린 마을 지도. 더블유플레이스 캡처

한국과 일본 사용자들이 더블유플레이스에서 국가 간 대항전을 벌이고 있다. 더블유플레이스 캡처