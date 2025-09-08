울산 노사민정 석유화학산업 위기대응에 나서

석유화학 위기 대응협의체 구성

울산의 대중국 석유제품 수출은 2011년 최고점 대비 지난해 9분의 1 토막이 났고, 석유화학제품 수출은 63% 격감했다.

업계는 이미 비상 경영 체제에 돌입하며 위기 돌파에 나서고 있다. 일부 시설 가동을 중단하고 인력과 비용 감축 등 자구책에 안간힘을 쏟고 있다.