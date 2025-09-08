‘18번홀 8.5m 극적 이글’ 매킬로이, 연장 3차전에서 역전 드라마 완성

아일랜드 오픈 9년만의 타이틀 탈환

8일(한국시간) 아일랜드 더블린의 K클럽에서 막을 내린 DP월드투어 아일랜드 오픈에서 우승한 로리 매킬로이가 홈팬들이 지켜 보는 가운데 최종 라운드 9번 홀에서 퍼팅에 실패하자 아쉬운 표정을 취하고 있다. 연합뉴스

8일(한국시간) 아일랜드 더블린의 K클럽에서 막을 내린 아일랜드 오픈에서 대역전 드라마로 DP월드투어 통산 20승째를 거둔 로리 매킬로이가 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

매킬로이는 “홈에서 내셔널 타이틀 대회에 우승했다는 사실 하나만으로도 멋진 시즌이고 내 골프 선수 경력 가운데 최고로 남을 것”이라면서 “(마스터스 우승자에게 주는) 그린 재킷을 홈으로 가져온 것만 해도 멋진데 이렇게 선수 생활이 끝난 뒤에도 기억에 남을 특별한 날이 됐다”고 기쁨을 감추지 못했다.