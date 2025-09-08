시사 전체기사

인천의료사회봉사회, 옹진군 북도면에서 의료봉사

입력:2025-09-08 11:34
공유하기
글자 크기 조정
인천의료사회봉사회 의료봉사. 옹진군 제공

인천 옹진군은 지난 7일 인천의료사회봉사회와 함께 북도면국민체육센터 및 북도보건지소에서 도서지역 주민을 위한 의료봉사활동을 진행하며 주민들에게 따뜻한 의료 나눔을 전했다고 8일 밝혔다.

이번 봉사에서는 내과, 외과, 한방과, 치과, 소아청소년과 등 다양한 진료과목을 통해 도서지역 주민들이 평소 받기 어려운 전문의료 서비스를 제공했다. 진료에 더해 혈압·혈당 측정, 초음파, 심전도, 골밀도 검사 등 정밀검진도 함께 이뤄져 주민들의 건강상태를 세심하게 살폈다. 특히 고령 어르신들에게는 영양수액이 제공돼 현장에서 실질적인 건강 회복 효과도 기대할 수 있었다.

현장에서는 단순한 진료를 넘어 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔도 이어졌다. 의료봉사와 동시에 마련된 짜장면 나눔 행사를 통해 약 200명의 주민들에게 따뜻한 한 끼가 제공되며 의료와 식사가 어우러진 따뜻한 시간이 됐다. 참가 주민들은 “이처럼 섬까지 찾아와 정성껏 돌봐주는 의료진 덕분에 큰 위로와 든든함을 느꼈다”며 고마움을 전했다.

옹진군보건소 관계자는 “의료 접근성이 낮은 도서지역에 꾸준히 관심을 갖고 찾아와 주신 의료사회봉사회에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 민간단체와 협력해 도서지역 주민들이 소외되지 않고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
391
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 장관 지시 사흘 만에 또…육군 간부 숙소서 숨진 채 발견
블랙핑크 로제 ‘아파트’…MTV VMA ‘올해의 노래’ 수상
트럼프 “韓과 관계 좋다…인력 불러 미국인 훈련시키는 것 검토”
[르포]“토끼몰이하나” 구금시설 앞 긴 줄, 초조한 한국 직원들
‘세금으로 갚는 빚’ 2029년 1360조 돌파…4년간 440조 ↑
美 구금된 한국 근로자 300여명, 이르면 10일 귀국 전세기 탈 듯
‘헤이티·팝마트·미니소’ 新 홍대 나들이… 위협적인 중국 프차
“부인 해코지” “죽었으면”…프로야구 선수들 향한 악성글 심각
국민일보 신문구독