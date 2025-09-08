강화군, 노후 맨홀뚜껑 교체 사업 확대 추진
인천 강화군은 주민 보행 안전 확보를 위해 노후 콘크리트 맨홀뚜껑 교체 사업을 확대 추진한다고 8일 밝혔다.
군은 지난 상반기 1단계 사업을 통해 군 예산 4500만원을 투입, 강화읍과 길상면 일대 노후 콘크리트 맨홀뚜껑 120개를 주철 맨홀뚜껑으로 교체했다.
이어 2단계 사업으로 인천시로부터 예산 5000만원을 확보해 추가로 132개의 맨홀뚜껑을 교체할 계획이다. 사업 구역은 강화읍 및 길상면과 더불어 선원면과 내가면까지 확대했다.
새롭게 설치될 주철 맨홀뚜껑은 추락 방지 기능을 갖추고 있어 보행 중에 발생할 수 있는 안전사고 위험을 크게 줄일 수 있다. 또 뛰어난 내구성 덕분에 장기간 안정적인 사용이 가능하며 유지보수 비용 절감에도 기여할 것으로 기대된다.
박용철 강화군수는 “이번 시비 확보를 통해 사업 규모를 확장할 수 있게 돼 더 많은 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 보행 환경을 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 생활 속 위험 요소를 꾸준히 발굴하고 신속히 개선해 군민 모두가 안심하고 살 수 있는 강화군을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
