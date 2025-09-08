강화군, 노후 맨홀뚜껑 교체 사업 확대 추진

교체된 맨홀뚜껑. 강화군 제공

군은 지난 상반기 1단계 사업을 통해 군 예산 4500만원을 투입, 강화읍과 길상면 일대 노후 콘크리트 맨홀뚜껑 120개를 주철 맨홀뚜껑으로 교체했다.