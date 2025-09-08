인천항만공사, 자립준비청년 취업역량 강화 지원 협약

인천항만공사 신사옥 IBS타워. IPA 제공

자립준비청년 취업역량 강화 지원사업은 인천지역 자립준비 청년들의 홀로서기와 경제적 자립을 위해 취업역량 강화 교육과 지원비 등을 공동으로 지원하는 프로그램이다.

공사는 사업의 원활한 추진을 위해 인천 공공기관 혁신 네트워크(인천항만공사·수도권매립지관리공사·인천국제공항공사·한국환경공단), 인천시자립지원전담기관, 초록우산어린이재단, 신나는조합과 공동 사업추진 협약을 체결했다.

또 인천 공공기관 혁신 네트워크와 함께 공동으로 조성한 ‘인천 환경·투명·경영(ESG) 상생 기금(I-SEIF)’을 통해 약 5000만원의 사업비를 지원한다.

세부 지원에는 진로설계를 위한 직업 흥미도 검사와 자기소개서 작성실습, 실제 기업 인사 담당자 및 동서울대 교수진과의 모의 면접, 자격증 취득비용 지원, 취업 선물(면접용 정장·구두 등) 등이 있다.

신재완 공사 ESG 경영실장은 “미래세대 주역인 청년들의 홀로서기와 경제적 자립을 위해 본 지원사업을 마련했다”며 “앞으로도 인천 공공기관 혁신 네트워크 기관들과 협력해 지역사회 취약계층을 위한 다양한 프로그램을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.