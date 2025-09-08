서울올림픽의 감동, ‘스포츠 가치데이’로 잇는다
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 국민 스포츠 참여 기회 확대와 지역 간 스포츠 체험 격차 해소를 통해 전국적 스포츠 가치 확산을 도모하는 ‘서울올림픽기념 주간 스포츠 가치데이 페스티벌’을 개최한다.
체육공단은 오는 12일부터 사흘간 KSPO 스포츠가치센터에서 서울올림픽기념 주간 스포츠 가치데이 페스티벌을 연다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 ‘스포츠 가치는 전국으로, 전국은 가치센터로’라는 슬로건 아래 진행된다. 1988 서울올림픽의 정신을 되새기고, 국민 참여 확대·지역 균형 발전·사회적 포용이라는 정책과 스포츠의 다양한 가치 실현을 목표로 한다.
행사에선 장애와 비장애의 벽을 허무는 어울림 스포츠, 미래 세대에게 스포츠 가치를 전파하는 플래그 풋볼 체험, 다문화·탈북민 가족과 함께하는 다양성 운동회 등 주제별 프로그램이 진행된다. 양궁·인공암벽·가치 워터파크 등 상시 운영 콘텐츠를 체험할 수도 있다.
