인천시교육청, 대이작도 반려섬 업무협약 체결

업무협약식. 인천시교육청 제공

시교육청 관계자는 “지속가능한 바다와 섬, 그리고 지구를 위해 모두 함께 노력해야 함을 학생들이 배우는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 인천의 섬 주민들과 함께하는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.