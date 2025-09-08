인천시교육청, 대이작도 반려섬 업무협약 체결
인천시교육청은 지난 6일 무의도 포내어촌계와 ‘무의 바다학교 프로그램 협력운영’을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협약은 지난 3년간 대이작도에서 진행된 바다학교 프로그램의 성과를 바탕으로 참가자들의 만족도를 높이고 섬 지역에 긍정적인 영향을 주기 위해 추진됐다. 협약에 따라 양측은 대이작도 바다학교 프로그램의 안정적 운영을 위한 인프라 구축, 지속가능한 프로그램 운영을 위한 상호 협력에 힘쓰기로 했다.
업무협약을 기념해서는 대이작도 주민과 바다학교 참가자들이 목장불해변에서 해양쓰레기 수거 활동을 진행했다. 참가자들은 직접 쓰레기를 수거하며 해양 환경의 심각성을 체감하며 보람을 느꼈다고 소감을 전했다.
시교육청 관계자는 “지속가능한 바다와 섬, 그리고 지구를 위해 모두 함께 노력해야 함을 학생들이 배우는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 인천의 섬 주민들과 함께하는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사