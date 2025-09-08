시사 전체기사 [속보] 외교부 “美 구금 한국인 전원, 귀국 추진…의사 확인 중” 입력:2025-09-08 11:07 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 외교부 “美 구금 한국인 전원, 귀국 추진…의사 확인 중”“250여 명과 영사 면담…건강 문제·인권 침해 언급 없어”권민지 기자 10000g@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 민주당 ‘관봉권 띠지 분실’ 초동수사팀 국회로 부른다 2 조국혁신당 사무총장 사퇴…“당 내홍 한복판 선 조국에게 사과” 3 나라 예산권까지 손 안에… 총리실 파워 더 세진다 4 이 대통령 지지율 56.0%…3주 연속 상승 [리얼미터] 5 [속보] 강훈식 “美 구금 한국인 근로자 석방교섭 마무리” 해당분야별 기사 더보기 1 정부 ‘부동산 폭탄 공급’…5년간 수도권에만 135만 가구 착공 2 18조원 경제 효과냐 안보냐… 결론 못 내는 ‘정밀 지도 반출’ 3 ‘세금으로 갚는 빚’ 2029년 1360조 돌파…4년간 440조 ↑ 4 신용카드 연체 급증… 심상찮은 서민 경제 5 ‘신의 직장’ 떠나는 은행원들…1년새 1300명 떠나 해당분야별 기사 더보기 1 대도서관 “잠 못 잤다”면서도 5시간 라방…마지막 방송 2 “부인 해 당할 수도” “교통사고로 죽었으면”… 프로야구 선수들 향한 ‘SNS 악성글’ 심각 3 ‘노쇼사기’로 6300여만원 받아 가로챈 60대 구속기소 4 뭘 물어도 눈만 꿈뻑하는 Z세대…‘이것’ 때문이니 이해하라고? 5 외국인은 명동→홍대 4만5천원? 日방송에 딱 걸린 택시 바가지 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 트럼프 “韓과 관계 좋다…인력 불러 미국인 훈련시키는 것 검토” 2 [르포]“토끼몰이하나” “미국이 풀어줘야 가는 것” 구금시설 앞 긴 줄, 초조한 한국 직원들 3 美파워볼 ‘2조5억 잭폿’…당첨자 ‘O명’, 당첨금 나눈다 4 “날 대체할 챗봇을 훈련시켰다”… AI에 해고 직격탄 5 시진핑·푸틴 ‘불로장생 대화’ 돌연 삭제…무슨 일? 해당분야별 기사 더보기 1 ‘주장 논란’…손흥민 “불편할 것 없어 제 위치서 최선” 2 웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는 3 김종국, 유부남 됐다…유재석 사회로 비공개 결혼 “잘 살겠다” 4 임영웅, 3년 만의 귀환… 음원·방송·투어 동시 장악 5 ‘귀멸의 칼날’ 300만 돌파… 팬덤 넘어 대중까지 흥행 질주 해당분야별 기사 더보기 1 한국인 잡는 위암, 밥 ‘이렇게’ 먹으면 덜 걸린답니다 2 [속보] 블랙핑크 로제 ‘아파트’…MTV VMA ‘올해의 노래’ 수상 3 ‘어쩔수가없다’ 박찬욱 베네치아 수상 불발…황금사자상에 짐 자무시 4 “장기 이식해 150살까지 살겠다”는 푸틴… 실현 가능할까 5 K푸드·K뷰티 인기인데 미국 진출 기업 괜찮나…CJ제일제당·농심·한국콜마 분위기는 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 정청래 “추석에는 ‘검찰청 폐지’ 소식 들려드릴 것” 트럼프 “아침의 추방 냄새 사랑해”…‘지옥의 묵시록’ 합성 사진 게시 [르포]“토끼몰이하나” 구금시설 앞 긴 줄, 초조한 한국 직원들 ‘세금으로 갚는 빚’ 2029년 1360조 돌파…4년간 440조 ↑ 美 구금된 한국 근로자 300여명, 이르면 10일 귀국 전세기 탈 듯 “부인 해코지” “죽었으면”…프로야구 선수들 향한 악성글 심각 현실적 공급대책에 합격점… 실수요자 체감 후속책 관건 2년 전 의대증원 없이 안 된다더니… ‘지역의사’ 밀어붙이는 복지부 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요