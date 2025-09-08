에어부산, 추석 연휴 일본 노선 부정기편 24편 투입

부산~나가사키 첫 직항 포함…연휴 여행

도야마 노선 8년째 매년 단독 운항

총 24편 투입…색다른 여행 선택 확대

나가사키 운젠 지옥 전경, 땅속에서 솟아오르는 온천수와 수증기가 이색 풍경을 이룬다. /에어부산 제공

이번 편성으로 부산에서 나가사키로 가는 첫 직항 노선이 열리게 됐다.