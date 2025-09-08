포스텍, 교육부 글로컬랩 공모사업 최종 선정…2차원 소재 산업화
경북 포항시가 그래핀을 비롯한 차세대 2차원 소재 분야에서 연구개발과 산업화를 동시에 추진할 수 있는 발판을 마련했다.
포항시는 8일 포스텍이 교육부 글로컬랩 신규 과제인 ‘초박막 대면적 반도체 소재 개발 및 상용화 지원’ 공모에 최종 선정됐다고 밝혔다.
이번 선정으로 포스텍은 향후 9년간 국비 135억원을 지원받아 그래핀 등 2차원 소재의 응용기술 연구와 상용화 촉진을 목표로 사업을 추진한다.
포스텍은 반도체공학과 및 반도체대학원과 연계해 전문 인력 양성 프로그램 운영, 차세대 신소재 산업을 이끌 핵심 인재 배출에도 나선다.
시는 연구 성과가 실제 산업현장에 적용될 수 있도록 지역기업과의 연계를 강화하고 외부 기업 유치를 위한 기술사업화 생태계 조성에 힘을 실을 방침이다.
그래핀은 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 차세대 혁신 소재로, 시는 철강·이차전지 중심의 산업 구조를 넘어 첨단 소재 산업을 새로운 성장 동력으로 육성하고 있다.
지역 내 그래핀 관련 기업들과 지속적으로 교류하며 산업계의 실질적 수요를 반영하고, 연구개발과 산업화 과정에서 필요한 기술 지원을 이어갈 방침이다.
또 국가 차원의 그래핀 산업 육성과 기술 보호를 위해 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원을 방문해 관련 건의를 이어가며, 향후 수요조사에도 선제적으로 대비할 예정이다.
오는 11월에는 블루밸리 국가산업단지 내 그래핀스퀘어의 세계 최초 그래핀 필름 양산공장 준공이 예정돼 있다.
서현준 포항시 배터리첨단산업과장은 “2차원 소재의 연구개발과 산업화까지 전 과정에 행정 지원을 아끼지 않고 지역기업과 연구기관이 세계적인 선도 위치에 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
