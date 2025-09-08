200m 추격 끝 검거… 경찰, 불심검문서 수배자 검거(영상)
부산 기동순찰대, 수배자 잇달아 검거
주민 제보 바탕 2개월 잠복 끝 체포
부산경찰청 기동순찰대가 도심 순찰 중 강력범죄 수배자를 잇달아 검거하며 치안 성과를 내고 있다.
8일 부산경찰청에 따르면 지난 4일 기동순찰대는 해운대 구남로 일대에서 순찰하던 중 남성 3명이 담배꽁초를 무단 투기하는 장면을 발견했다. 불심검문을 시도하자 일행 중 전신에 문신이 있는 남성이 신발을 벗어 던지며 달아났다. 경찰은 약 200m를 추격해 건물 안으로 도주하는 것을 확인하고 긴급 경력 지원을 요청했다. 이후 지역 경찰과 합동으로 수색을 벌여 혈흔을 따라가 건물 5층에서 해당 남성을 검거했다. 확인 결과 그는 강력범죄 혐의로 수배 중이던 인물이었다.
앞서 지난 3일에도 기동순찰대는 주민으로부터 “큰 짐을 들고 도망치듯 다니는 사람이 있다”는 제보를 토대로 수배자를 붙잡았다. 대상자 차량번호를 조회한 결과 전국적으로 사기 등 10건의 수배 사실이 확인됐다. 경찰은 두 달간 순찰 시마다 주변을 자세히 확인한 끝에 수배 차량을 발견했고, 잠복근무 끝에 피의자를 검거했다.
부산경찰청 관계자는 “기동순찰대의 가시적 순찰과 적극적인 불심검문, 기초 질서 단속이 범죄 예방에 큰 효과를 내고 있다”며 “지역 경찰과 협력해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시를 만들겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
