“1.4억 연봉 만족 못 해” 두 달째 파업 중인 美 회사 ‘어디’

“임금 20% 인상·계약금 5000달러” 제안에도 파업 돌입

보잉, 신규 인력 채용 공고…채용 박람회도 계획

파업 중인 보잉 노동자. 로이터연합뉴스

미국의 항공기 제조업체 보잉이 두 달째 이어지는 파업에 ‘신규인력 채용’이라는 초강수를 뒀다. 노조가 내놓은 임금·복지 등의 협상 조건에 합의하기 어렵다는 입장이다.



지난 5일(현지시간) 로이터통신, CNBC 등 외신에 따르면 보잉은 노조의 장기 파업에 대응해 방산 부문 신규 제조 인력을 채용하겠다고 밝혔다. 댄 길리언 보잉 부사장은 “노조가 너무 많은 것을 요구하고 있어 노사 간 입장 차이가 점점 더 벌어지고 있다”며 “비상 계획의 일환으로 제조 업무 공백을 메울 대체 근로자 등 적절한 인력을 확보해 고객 지원을 이어갈 것”이라고 전했다.



앞서 국제기계항공노동자연맹(IAM) 837지부에 속한 보잉 노동자 3200명은 보잉 측의 협상안을 거부, 지난달 4일부터 전면 파업에 들어갔다. 당시 조합원의 67%가 보잉이 제안한 조건에 반대표를 던졌다.



사측이 제시한 협상안에는 임금 20% 인상, 임금 상승 속도 단축, 휴가·병가 확대, 5000달러(약 694만원) 계약비 지급 등이 담겼다. 투자은행 제프리스는 이같은 협상안이 반영되면 IAM 837지부 근로자들의 연봉이 7만5000달러(약 1억425만원)에서 10만2000달러(약 1억4175만원)로 오를 것으로 분석했다. 그러나 노조는 물가 상승 등을 감안하면 실질적 혜택이 크지 않다며 받아들일 수 없다는 입장을 고수 중이다.



이에 사측은 계약금을 철회하고 신규 채용으로 맞불을 놨다. 보잉은 최근 구인 공고를 게시한 것으로 전해졌다. 오는 16일에는 채용 박람회를 계획 중이다.



이번 파업은 지난해 약 3만명의 노동자들이 53일간 파업한 이후 약 1년 만이다. 당시 워싱턴·오리건주 노조는 파업을 통해 38%의 임금 인상과 1만2000달러(약 1666만원)의 계약금 등을 얻어냈다.



한편 보잉의 상반기 방산 부문 매출은 420억달러로 전체 매출의 약 30%다. 파업이 장기화할 경우 보잉의 생산 일정 차질이 우려된다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



