디지스트, 기술경영전문대학원 신입생 모집
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 11월부터 기술경영전문대학원의 신입생 모집을 시작한다고 8일 밝혔다. 모집 대상은 산업체 재직자와 기술경영에 관심 있는 공학·경영 관련 학사 학위 이상 소지자로 등록금의 50% 장학금이 입학한 모든 학생에게 졸업 시까지 지급될 예정이다.
디지스트 기술경영전문대학원은 지난 4월 산업통상자원부 주관 ‘2025 글로벌 첨단전략산업 기술경영 전문인력 양성사업’에 최종 선정돼 추진되는 사업으로 이미 전담 인력과 조직을 갖추고 본격적인 대학원 운영 준비를 진행하고 있다.
이번 대학원 과정은 전통적인 MBA 프로그램을 넘어 공학과 경영을 융합한 새로운 형태의 대학원 교육과정으로 설계됐다. 교육과정은 기술경영전문석사 과정과 인공지능(AI) 기반 경영전문석사 과정, 공학전문석사 과정, 경영전문석사와 공학전문석사를 동시에 취득할 수 있는 복수학위 프로그램 등이다.
AI를 경영 전략에 효과적으로 접목해 산업 혁신과 기업 경쟁력을 선도할 리더를 양성하는 것을 목표로 한다. 또 기존 디지스트의 공학·과학 분야 학과와 연계하고 세계 유수 대학, 글로벌 기업과 협력해 국제적 경쟁력을 갖춘 인재를 배출할 계획이다.
주우진 기술경영전문대학원장은 “디지스트가 보유한 첨단 기술 전문성을 바탕으로 경영과 기술을 함께 이해하는 글로벌 비즈니스 리더를 양성할 것”이라며 “기술과 혁신경영의 미래를 함께 만들어 갈 신입생들의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.
디지스트는 이번 신입생 모집을 계기로 대구·경북 지역을 넘어 대한민국 기술경영 교육의 중심이자 글로벌 혁신 인재 양성 허브로 도약한다는 목표를 세우고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
