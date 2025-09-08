전남도, 7월 집중호우 피해 항구복구 특교세 303억 확보

특별재난지역 3개 시군 등 피해복구 지원 총력 추진

침수 피해- 나주 동강면 벼 및 딸기하우스 침수. 전남도 제공

전남도는 행정안전부로부터 지난 7월 16일부터 20일까지 이어진 집중호우 피해에 대한 신속한 복구와 도민 생활 안정을 위해 총 303억원 규모의 특별교부세를 확보했다고 밝혔다.