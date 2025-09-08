정청래 “추석에는 ‘검찰청 폐지’ 소식 들려드릴 것”
정청래 더불어민주당 대표는 8일 고위당정협의회에서 확정한 수사·기소 분리 정부조직 개편안을 두고 “차질없이 9월 안에 입법 조치를 하겠다”고 했다.
정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “70여년 동안 수사·기소 독점권으로 무소불위 권력을 휘둘렀던 검찰청이 해체된다”며 이같이 말했다.
앞서 당과 정부는 전날 고위당정협의회를 열고 검찰청을 폐지하는 내용의 정부조직법 개정안 처리 방침을 재확인했다. 신설되는 공소청은 법무부 아래에, 중대범죄수사청은 행정안전부 산하에 둘 예정이다. 시행 시기는 내년 9월이다.
이에 대해 정 대표는 “권력 개혁의 전환점”이라며 “더이상 독점적인 권력으로 국민의 위에 군림하지 못하게 될 것”이라고 평가했다.
그는 “이제 중요한 것은 실천이다. 이달 말 검찰개혁을 포함한 정부조직법을 반드시 본회의에서 처리하겠다”며 “올해 추석 귀향길에 검찰청 폐지라는 소식을 꼭 들려드리도록 하겠다”고 밝혔다.
그러면서 “추후 후속조치도 차질없이 진행될 수 있도록 당정대(여당·정부·대통령실) 원팀, 원보이스, 찰떡 공조로 반드시 성공시키겠다”고 다짐했다.
검찰의 ‘건진법사 관봉권 띠지’ 분실 사건에 대해서는 “검찰이 왜 띠지를 분실했는지, 조직적인 은폐가 아닌지 궁금하다”며 “상설특검을 비롯해 독립적인 수사 방안을 검토해 은폐된 진실을 밝히겠다”고 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
