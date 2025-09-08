김영록 지사, 몽골서 전남 문화예술 콘텐츠 소개…세일즈 외교도

몽골 국민 매료…한국주간행사, 도립국악단 국악·얼쑤 난타공연 등 인기



유망 중소기업 15개사와 함께 현지 바이어 대상 세일즈 나서

몽골을 방문중인 김영록 전라남도지사가 6일(현지 시간) 울란바토르에서 열린 2025 한국주간(Korea Week)행사 개막식에서 주요 내·외빈들과 한국 음식인 대형 비빔밥을 비비는 퍼포먼스를 하고 있다. 올해로 11번째를 맞은 한국주간행사는 주한몽골대한민국대사관과 울란바토르시가 공동 주최하는 대표적 한-몽 문화교류 행사다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 몽골 울란바토르에서 열린 2025 한국주간(Korea Week)행사 개막식에서 예향 전남의 우수 문화예술 콘텐츠를 소개해 현지인들을 매료시키고, 유망 중소기업과 함께 세일즈 외교도 펼쳤다.

몽골을 방문중인 김영록 전라남도지사가 6일(현지 시간) 울란바토르에서 열린 2025 한국주간(Korea Week)행사 개막식에서 도내 기업 부스를 둘러보고 있다. 전남도 제공