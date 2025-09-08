이 대통령 지지율 56.0%…3주 연속 상승 [리얼미터]
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 56.0%로 3주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 1~5일 전국 18세 이상 유권자 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 56.0%로 나타났다. 지난주보다 2.4% 포인트 상승한 수치다.
이 대통령의 국정수행을 부정적으로 평가한 비율은 39.2%로 전주 대비 3.1% 포인트 하락했다. ‘잘 모름’이라고 답한 비율은 4.8%였다.
리얼미터는 “강릉 가뭄 재난사태 선포, 임금 체불 중대 범죄 규정, 지역 바가지 개선 대책 지시 등 서민 경제와 직결된 민생 정책이 긍정적으로 작용한 결과로 보인다”고 분석했다.
지난 4~5일 전국 18세 이상 유권자 1005명으로 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 36.2%를 각각 기록했다.
민주당 지지도는 전주보다 2.1% 포인트 하락했고, 국민의힘 지지도는 0.1% 포인트 상승했다. 양당 지지율 격차는 지난주 10.6% 포인트에서 이번주 8.4% 포인트로 좁혀졌다.
조국혁신당 지지도는 2.7%, 개혁신당은 4.5%, 진보당은 1.3%였다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.
대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.1%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.2%였다.
