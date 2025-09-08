[르포]“토끼몰이하나” “미국이 풀어줘야 가는 것” 구금시설 앞 긴 줄, 초조한 한국 직원들

한국 직원들, 구금된 동료 직원 면회 위해 방문

“볼트 너트 조립 아니라 정밀한 전자장비 설치하는 노동력 필요”

“급습 당일엔 위협 사격도, 영주권 있어 빠져 나왔다”

미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설 앞에 7일(현지시간) 구금된 한국 직원을 면회하러 온 동료 직원들이 줄을 서 있다. 임성수 특파원

미국 이민세관단속국(ICE)가 지난 4일 조지아주 한국 공장 단속 당시 비자 검사를 통과한 이들에게 준 문서. 임성수 특파원

외교부 현장 대책반 소속 직원들이 7일(현지시간) 조지아주 포크스천 구금 시설에서 영사 면담을 한 뒤 취재진 질문을 받고 있다. 임성수 특파원

“특정 하청업체 직원들만 그날 유독 출근을 안 한 경우가 많았다”며 “히스패닉이 많은 업체들 사이에서는 ICE 단속 소문이 돌았던 것 같다”고 전했다.