美 구금된 한국 근로자 300여명, 이르면 10일 귀국 전세기 탈 듯

외교 당국, 구금자 면담 이틀째…“희망자 신속 귀국 위해 최대한 노력”

“다들 건강…필요한 물품, 약품 전달”

미국 조지아주 포크스턴에 있는 이민세관단속국(ICE) 구금 시설의 모습. 임성수 특파원

조기중 워싱턴 총영사가 7일(현지시간) 조지아주 포크스턴 구금시설에 구금된 한국 직원들과 영사 면담 뒤 취재진을 만나 질의 응답을 하고 있다. 임성수 특파원

조 총영사는 “영사 면담은 일차적으로 다 마쳤다”며 ”여성들이 있는 수감시설도 거의 오늘 중으로 다 마칠 것”이라고 밝혔다. 그는 구금 상태에 있는 직원들에 대해 “

다 모여 있는 식당에서 제가 봤는데 다들 잘 계시다”며 “다만 자택에서 있는 것만큼 편안하지는 않다”고 전했다. 그러면서 “건강상의 불편함이 있으신 분들은 의약품까지 다 처방받은 걸 확인했고, 필요한 물품과 약품도 저희가 전달해드렸다”고 덧붙였다.